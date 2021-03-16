«Испугаться не успели»: очевидцы рассказали о пожаре в бизнес-центре на Новодмитровской улице

Фото: Ростислав Зубков / Вечерняя Москва

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Очевидцы пожара в бизнес-центре «Савеловский Сити» рассказали «Вечерней Москве» о событиях, которые происходили на месте инцидента.

По словам сотрудников бизнес-центра, они стали покидать здание «как по команде», услышав сработавшую сигнализацию. Позже подоспевшие пожарные выводили людей по лестнице. Всего здание покинули около 300 человек.

— Испугаться не успели, — заметили эвакуированные сотрудники в разговоре с корреспондентом «ВМ». Однако некоторые из них заметили, что были смущены высотой.

Очевидцы отметили, что на месте возгорания работали семь пожарных машин. По их словам, всего в тушении пожара принимали участие около 15 эмчеэсовцев. Также в районе бизнес-центра присутствовали порядка десяти сотрудников полиции.

Сотрудники «Савеловского Сити» подозревают, что вероятной причиной пожара могли быть «проблемы с вентиляцией».

Уточняется, что пожар потушен. По уточненным данным, при возгорании никто не пострадал. Сотрудники спеуслужб покидают место происшествия.

Ранее сообщалось, что из горящего БЦ «Савеловский Сити» спасли тринадцать человек.

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