Тринадцать человек спасли из горящего БЦ «Савеловский Сити»

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Пожарные спасли 13 человек из горящего здания бизнес-центра «Савеловский Сити», еще 300 человек были эвакуированы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что пожар локализован. По предварительным данным, площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что более трехсот человек эвакуировали из здания бизнес-центра «Савеловский Сити», где произошел пожар. Очаг возгорания находится на 17-м этаже 20-этажного здания. Внутри наблюдается плотное задымление.

Видео: Ростислав Зубков, «Вечерняя Москва»

Как сообщает корреспондент «ВМ», на месте работает около 15 пожарных расчетов.

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