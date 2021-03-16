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Тринадцать человек спасли из горящего БЦ «Савеловский Сити»

Тринадцать человек спасли из горящего БЦ «Савеловский Сити»

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Новодмитровская улица, 2к2 Карта всех событий

Пожарные спасли 13 человек из горящего здания бизнес-центра «Савеловский Сити», еще 300 человек были эвакуированы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что пожар локализован. По предварительным данным, площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что более трехсот человек эвакуировали из здания бизнес-центра «Савеловский Сити», где произошел пожар. Очаг возгорания находится на 17-м этаже 20-этажного здания. Внутри наблюдается плотное задымление.

Видео: Ростислав Зубков, «Вечерняя Москва»

Как сообщает корреспондент «ВМ», на месте работает около 15 пожарных расчетов.

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