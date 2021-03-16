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Возбуждено уголовное дело после падения ребенка со скалодрома в Москве
Фото: СК РФ

Возбуждено уголовное дело после падения ребенка со скалодрома в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Смирновская улица Карта всех событий

Возбуждено уголовное дело после падения ребенка со скалодрома на востоке Москвы. Об этом говорится на официальном сайте ГСУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 марта, в батутном центре на Смирновской улице. По данным следствия, 13-летний мальчик поднялся на 3,5 метра по скалодрому, однако страховочная веревка выстегнулась из страховочной станции.

Ребенок упал с высоты на маты, после чего был госпитализирован в больницу. Врачи диагностировали у мальчика компрессионный перелом двух позвонков.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи устанавливают причину и обстоятельства произошедшего.

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