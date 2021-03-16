Возбуждено уголовное дело после падения ребенка со скалодрома в Москве

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Россия, Москва, Смирновская улица Карта всех событий

Возбуждено уголовное дело после падения ребенка со скалодрома на востоке Москвы. Об этом говорится на официальном сайте ГСУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 марта, в батутном центре на Смирновской улице. По данным следствия, 13-летний мальчик поднялся на 3,5 метра по скалодрому, однако страховочная веревка выстегнулась из страховочной станции.

Ребенок упал с высоты на маты, после чего был госпитализирован в больницу. Врачи диагностировали у мальчика компрессионный перелом двух позвонков.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи устанавливают причину и обстоятельства произошедшего.

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