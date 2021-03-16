Задержан подозреваемый в жестоком убийстве мужчины молотком на западе Москвы

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Россия, Москва, улица Довженко Карта всех событий

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на западе Москвы. Об этом рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова на сайте ГСУ СК РФ.

Подозреваемым является уроженец Санкт-Петербурга 1997 года рождения.

— В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственное подразделение для проведения необходимых следственных действий. Для проверки психического здоровья мужчины будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, — рассказала Иванова.

Она уточнила, что на месте происшествия в настоящее время работают следователи. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Инцидент произошел ночью во вторник, 16 марта, возле жилого дома на улице Довженко. Подозреваемый напал на прохожего и нанес ему удары ногами по голове. Кроме того, мужчина нанес пострадавшему множественные удары по голове молотком. От полученных травм мужчина скончался.

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