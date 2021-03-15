Пожар на парковке в центре Москвы возник во время работ по утеплению потолка

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Подвойского, вл5/19 Карта всех событий

Пожар на парковке в центре столицы начался во время работ по утеплению потолка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и охране труда, передает ТАСС.

Напомним, возгорание произошло на пятиэтажной парковке владения № 5 на улице Подвойского. В результате пострадали два человека. Пожар ликвидирован на площади десяти квадратных метров.

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