Два человека пострадали при пожаре на парковке на северо-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Подвойского, вл5/19 Карта всех событий

Двое человек пострадали при пожаре на северо-западе Москвы. Об этом в понедельник, 15 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание произошло на пятиэтажной парковке владения № 5 на улице Подвойского. Отмечается, что с третьего и четвертого этажа валит густой черный дым.

Источник в экстренных службах уточняет, что пожар мог начаться из-за короткого замыкания.

Ранее из-за пожара эвакуировали людей из общежития МАДИ в Кочновском проезде в столице. Возгорание заметили на пятом этаже.

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