Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СМИ: Людей эвакуируют из горящего общежития МАДИ в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

СМИ: Людей эвакуируют из горящего общежития МАДИ в Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Кочновский проезд Карта всех событий

Пожар произошел в общежитии МАДИ на Кочновском проезде в столице. Возгорание заметили на пятом этаже.

В настоящее время проводится эвакуация людей, а на верхних этажах наблюдается задымление.

По предварительной информации, в одной из комнат загорелись личные вещи и мебель.

Причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что ангар для ремонта автомобилей загорелся на северо-востоке Москвы. Предположительно, в ангаре находятся четыре машины и оборудование.

Читайте также: Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-западе Москвы

эвакуация людейМосквапожар
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте