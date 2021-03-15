СМИ: Людей эвакуируют из горящего общежития МАДИ в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кочновский проезд Карта всех событий

Пожар произошел в общежитии МАДИ на Кочновском проезде в столице. Возгорание заметили на пятом этаже.

В настоящее время проводится эвакуация людей, а на верхних этажах наблюдается задымление.

По предварительной информации, в одной из комнат загорелись личные вещи и мебель.

Причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что ангар для ремонта автомобилей загорелся на северо-востоке Москвы. Предположительно, в ангаре находятся четыре машины и оборудование.

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