СМИ: Людей эвакуируют из горящего общежития МАДИ в Москве
Россия, Москва, Кочновский проезд Карта всех событий
Пожар произошел в общежитии МАДИ на Кочновском проезде в столице. Возгорание заметили на пятом этаже.
В настоящее время проводится эвакуация людей, а на верхних этажах наблюдается задымление.
По предварительной информации, в одной из комнат загорелись личные вещи и мебель.
Причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что ангар для ремонта автомобилей загорелся на северо-востоке Москвы. Предположительно, в ангаре находятся четыре машины и оборудование.
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