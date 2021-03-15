СМИ: Ангар для ремонта автомобилей загорелся на северо-востоке Москвы
Россия, Москва, проспект Мира Карта всех событий
Пожар произошел вечером в воскресенье, 14 марта, на северо-востоке столицы. Пламя распространилось по ангару на проспекте Мира.
По предварительным данным, в здании занимались ремонтом машин, людей внутри быть не должно. Предположительно, в ангаре находятся четыре автомобиля и оборудование.
Обстоятельства и причины возникновения пожара предстоит установить, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре в жилом доме на Дмитровском шоссе.
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