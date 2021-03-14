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Один человек погиб при пожаре в жилом доме на Дмитровском шоссе
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Один человек погиб при пожаре в жилом доме на Дмитровском шоссе

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 27к4 Карта всех событий

Пожар произошел в жилом доме на Дмитровском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 14 марта.

Инцидент произошел по адресу Дмитровское шоссе, дом 27, корпус 4. Возгорание возникло на третьем этаже. Площадь пожара составляет 15 квадратных метров.

В результате возгорания погиб один человек.

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