Один человек погиб при пожаре в жилом доме на Дмитровском шоссе

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 27к4 Карта всех событий

Пожар произошел в жилом доме на Дмитровском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 14 марта.

Инцидент произошел по адресу Дмитровское шоссе, дом 27, корпус 4. Возгорание возникло на третьем этаже. Площадь пожара составляет 15 квадратных метров.

В результате возгорания погиб один человек.

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