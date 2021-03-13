Пожар произошел в девятиэтажке на востоке Москвы
Россия, Москва, 2-я Прогонная улица, 7 Карта всех событий
В столице произошел пожар в жилом девятиэтажном доме в одной из квартир на пятом этаже. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 13 марта.
Инцидент произошел по адресу улица 2-я Прогонная, дом 7. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
Спасатели ликвидировали пожар. В результате происшествия пострадал один человек.
Читайте также: Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-западе Москвы