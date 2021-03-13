Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пожар произошел в девятиэтажке на востоке Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Пожар произошел в девятиэтажке на востоке Москвы

Елизавета Борисова

Происшествия
Россия, Москва, 2-я Прогонная улица, 7 Карта всех событий

В столице произошел пожар в жилом девятиэтажном доме в одной из квартир на пятом этаже. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 13 марта.

Инцидент произошел по адресу улица 2-я Прогонная, дом 7. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Спасатели ликвидировали пожар. В результате происшествия пострадал один человек.

Читайте также: Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-западе Москвы

происшествиепотушен пожарпострадавшие
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте