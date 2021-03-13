Пожар произошел в девятиэтажке на востоке Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Россия, Москва, 2-я Прогонная улица, 7 Карта всех событий

В столице произошел пожар в жилом девятиэтажном доме в одной из квартир на пятом этаже. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 13 марта.

Инцидент произошел по адресу улица 2-я Прогонная, дом 7. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Спасатели ликвидировали пожар. В результате происшествия пострадал один человек.

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