Пожарные проверяют информацию о возгорании в сталинской высотке в Москве

Фото: «Вечерняя Москва»

котельническая набережная 1/15 с Карта всех событий

Сотрудники экстренных служб проверяют сообщение о возможном возгорании в высотке на Котельнической набережной в Москве. Об этом в понедельник, 15 марта, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Отмечается, что на крыше известной высотки № 1/15 на Котельнической набережной виднеется слабый дым. По предварительной информации, на чердаке дома горит мусор, однако сотрудники экстренных служб не могут обнаружить источник дыма.

На данный момент пожарные проверяют здание высотки. Информации о пострадавших нет.

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