Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пожарные проверяют информацию о возгорании в сталинской высотке в Москве
Фото: «Вечерняя Москва»

Пожарные проверяют информацию о возгорании в сталинской высотке в Москве

Ксения Монахова

Происшествия
котельническая набережная 1/15 сКарта всех событий

Сотрудники экстренных служб проверяют сообщение о возможном возгорании в высотке на Котельнической набережной в Москве. Об этом в понедельник, 15 марта, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Отмечается, что на крыше известной высотки № 1/15 на Котельнической набережной виднеется слабый дым. По предварительной информации, на чердаке дома горит мусор, однако сотрудники экстренных служб не могут обнаружить источник дыма.

На данный момент пожарные проверяют здание высотки. Информации о пострадавших нет.

Читайте также: Спасатели оказали помощь пожилой женщине на юге Москвы

ликвидация пожарапожарные бригадыпожар
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые рифмы только для черных

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Молодые, умные, дерзкие: как помочь начинающим ученым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время, когда вредители выходят из зимней спячки

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Когда меньшинство диктует свою волю

Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте