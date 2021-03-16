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Более трехсот человек эвакуировали из горящего бизнес-центра на севере Москвы
Фото: Ростислав Зубков / Вечерняя Москва

Более трехсот человек эвакуировали из горящего бизнес-центра на севере Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Новодмитровская улица, 2к2 Карта всех событий

Более трехсот человек эвакуировали из здания бизнес-центра «Савеловский Сити», где произошел пожар на одном из верхних этажей. Об этом «ВМ» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что здание бизнес-центра расположено по адресу улица Новодмитровская, дом 2, корпус 2. На место возгорания следуют около 20 пожарных расчетов.

Видео: Telegram-канал «Новости Москвы»

По данным «Вечерней Москвы», очаг возгорания находится на 17-м этаже 20-этажного здания. Внутри наблюдается плотное задымление.

В МЧС корреспонденту «ВМ» подтвердили факт пожара, уточнив, что площадь возгорания уточняется. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

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