Возбуждено уголовное дело по факту нападения овчарки на девочку в Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Новгородская улица Карта всех событий

Возбуждено уголовное дело по факту нападения овчарки на малолетнюю девочку на севере Москвы. Об этом говорится на официальном сайте ГСУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел в понедельник, 15 марта, в подъезде жилого дома на Новгородской улице. Известно, что собака породы немецкая овчарка напала на девочку 2018 года рождения. Ребенка госпитализировали в больницу с рваными ранами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Специалисты проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

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