Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Возбуждено уголовное дело по факту нападения овчарки на девочку в Москве
Фото: СК РФ

Возбуждено уголовное дело по факту нападения овчарки на девочку в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Новгородская улица Карта всех событий

Возбуждено уголовное дело по факту нападения овчарки на малолетнюю девочку на севере Москвы. Об этом говорится на официальном сайте ГСУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел в понедельник, 15 марта, в подъезде жилого дома на Новгородской улице. Известно, что собака породы немецкая овчарка напала на девочку 2018 года рождения. Ребенка госпитализировали в больницу с рваными ранами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Специалисты проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Читайте также: Пожар на парковке в центре Москвы возник во время работ по утеплению потолка

ГСУ СК РФдетисобаки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Еве мысленной

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые рифмы только для черных

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Молодые, умные, дерзкие: как помочь начинающим ученым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время, когда вредители выходят из зимней спячки

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте