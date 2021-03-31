«Вырезать за 45 секунд»: почему мытищинского стрелка не смогли взять живым

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Вёшки, коттеджный посёлок Вёшки-Заречье Карта всех событий

Силовики «нормально провели штурм» дома мытищинского стрелка Владимира Барданова, но его самого могли взять живым. Такое мнение выразили опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты в силовых структурах. Они оценили методы спецслужб и рассказали, почему Барданов так и не вышел к правоохранителям с поднятыми руками.

Хронология событий

30 марта в подмосковном поселке Вешки разгорелся вооруженный конфликт. Утром этого дня к местному жителю Владимиру Барданову пришла полиция, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. Однако мужчина не стал сотрудничать и открыл стрельбу по стражам порядка из своего дома. Также злоумышленник бросил в правоохранителей около 20 гранат. Ситуацию осложняло присутствие в доме жены Барданова, его дочери с внуками и двоих помощников по хозяйству. Стрелок отпустил их до начала десятичасовой спецоперации, проводившейся прибывшими на место отрядами спецназа. К вечеру дом преступника загорелся в результате стрельбы из гранатомета, но он все равно не вышел и погиб. СК завел уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов: во время операции один из силовиков получил огнестрельное ранение стопы. В сгоревшем доме Барданова впоследствии был найден склад с оружием и патронами.

«Могли взять живым»

По мнению находящегося в запасе полковника подразделения «Альфа» Центра специального назначения ФСБ Виталия Демидкина, силовики нормально отработали операцию по штурму здания с забаррикадировавшимся стрелком. Офицер обратил внимание, что спецслужбы не решались «доводить штурм до конца», пока не убедились, что в доме не осталось никого, кроме источника угрозы.

— Здесь как в медицине — аппендицит могут вырезать за 45 секунд, а могут и часами оперировать. А потом он еще и разорвется. Со штурмом так же. И еще нельзя списывать со счетов, что ребята осаждали целую крепость, — сказал Демидкин. — Жалко только парня, который ранение получил. Но в итоге все живы, а бандит уничтожен.

По словам ветерана «Альфы», во время подобных операций хороши любые средства, позволяющие завершить конфликт как можно скорее. Если помогают переговоры, нужно делать акцент на них, но в случае с Бардановым диалога не получилось, в связи с чем пришлось принимать более жесткие меры, отметил собеседник «ВМ».

Видео: Telegram-канал Baza

— Когда силовики поняли, что он остался один и намерен идти до конца, в ход пошел гранатомет, хотя снаряды могли быть не боевыми, то есть не для разрушения, а чтобы напугать его. Или с газом, например, — пояснил он.

Демидкин допустил, что стрелка могли «выкурить» из здания и взять живым, но в этом случае операция могла бы затянуться.

— Тут смотря какая стояла задача. Если он никому не вредил, то могли в крайнем случае газ пустить, и он сам бы вышел. Да (могли взять живым — прим. «ВМ»), но такая операция могла бы длиться днями и неделями, — сказал полковник ФСБ в запасе.

Комментируя, как один человек с оружием парализовал жизнь поселка Вешки, офицер объяснил, что во время боевых действий жителей близлежащих домов должны были эвакуировать, чтобы не было жертв среди гражданских. Именно поэтому некоторым гражданам не удавалось попасть домой, и им приходилось ждать на улице.

— Разлет осколков и траектория пуль таковы, что могут пойти в любую сторону, — подчеркнул Демидкин.

Он уточнил, что эвакуированных жильцов могут на время разместить в близлежащих соцучреждениях (школах, детсадах, гостиницах и т. п.) или в организованном неподалеку от места операции специальном оперативном штабе.

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

«Можно легально купить огромное количество оружия»

Ситуация с мытищинским стрелком и тем, что у него дома оказался целый арсенал оружия, удивляет не очень сильно, признался председатель общероссийского движения «Сильная Россия», член Общественного совета при ФСИН, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Антон Цветков. По его словам, сегодня нередко можно встретить охотников и коллекционеров оружия, у которых могут быть десятки «стволов» и запасы патронов.

— Огромное количество оружия сегодня можно купить легально, причем серьезное оружие тоже, — подчеркнул эксперт. — И бывают единичные случаи, когда оружие достается нелегально, когда некоторые люди что-то там попиливают, вносят изменения в конструкцию оружия. По таким случаям работает полиция.

Видео: пресс-служба Следственного комитета

Чтобы обезопасить себя от случайно обезумевшего соседа с оружием, нужно улучшать механизм проверки людей, которых можно принять за неадекватных, считает Цветков. Подозрительных личностей, по мнению общественника, нужно лишать права на приобретение оружия.

Комментируя, собственно, инцидент с Бардановым, собеседник «ВМ» призвал оценивать штурм дома не по его продолжительности, а по результатам: никто не погиб, стрелок уничтожен.

— На мой взгляд, если преступника и можно было взять живым, то только при условии, что он сдался сам. Рисковать здоровьем офицеров спецназа нецелесообразно, — добавил Цветков.

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