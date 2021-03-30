Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СМИ: Тело подмосковного стрелка нашли на месте пожара в коттедже
Фото: mos.ru

СМИ: Тело подмосковного стрелка нашли на месте пожара в коттедже

Юлия Курганова

Происшествия

Под завалами сгоревшего коттеджа в Мытищах найдено тело подмосковного стрелка Владимира Барданова.

Тело мужчины сильно обгорело, оно было погребено под обвалившейся кровлей здания, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что к Владимиру Барданову приехали силовики, чтобы опросить по делу о незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. На начало перестрелки в доме находились жена мужчины, его дочь с внуками и двое помощников по хозяйству, но все они покинули здание до старта спецоперации. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Затем спецназовцы приступили к штурму дома стрелка Владимира Барданова в Мытищах. Во время спецоперации один из силовиков получил сквозное пулевое ранение в левую ногу. В настоящее время дом стрелка горит почти по всей площади в результате обстрела из гранатомета. По данным СМИ, стрелок погиб.

Ранее по теме:

«Хороший человек»: соседи рассказали о стрелке из Мытищ

Пожарная машина и скорая помощь направились к месту перестрелки в Мытищах

Федеральный розыск и «привод»: что известно о личности стрелка из Мытищ

стрельбаМытищиобнаружили тело
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать подростку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Горе украинцам без ума и без вакцины

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва музыкальная: угадай «Мелодию» с двух кружек

Елена Гагарина
Елена Гагарина

От Смутного времени до полета в космос: чем удивит Московский Кремль

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Корабль на мели: во что обходится ошибка капитана

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в