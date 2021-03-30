СМИ: Стрелявший по силовикам мужчина в Мытищах погиб

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Вёшки Карта всех событий

Стрелявший по силовикам мужчина остался в горящем доме в Мытищах. По предварительной информации, он погиб. Об этом во вторник, 30 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что к Владимиру Барданову приехали силовики, чтобы опросить по делу о незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. На начало перестрелки в доме находились жена мужчины, его дочь с внуками и двое помощников по хозяйству, но все они покинули здание до начала спецоперации. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Затем спецназовцы начали штурм дома стрелка Владимира Барданова в Мытищах. Во время спецоперации один из силовиков получил сквозное пулевое ранение в левую ногу. В настоящее время, дом стрелка горит почти по всей площади в результате обстрела из гранатомета.

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