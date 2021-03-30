Пожарная машина и скорая помощь направились к месту стрельбы в Мытищах

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Вёшки Карта всех событий

Пожарная машина и скорая помощь направились к месту перестрелки в Мытищах. Об этом во вторник, 30 марта, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

На кадрах видно, как машины направляются к загородному дому.

Ранее сообщалось, что к Владимиру Барданову приехали силовики, чтобы опросить по делу о незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. На начало перестрелки в доме находились жена мужчины, его дочь с внуками и двое помощников по хозяйству, но все они покинули здание до старта спецоперации. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Видео: Telegram / РИА Новости

Затем спецназовцы приступили к штурму дома стрелка Владимира Барданова в Мытищах. Во время спецоперации один из силовиков получил сквозное пулевое ранение в левую ногу. В настоящее время дом стрелка горит почти по всей площади в результате обстрела из гранатомета. По данным СМИ, стрелок погиб.

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