Мытищенский Рэмбо: как один мужчина заморозил жизнь целого поселка

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Вёшки, коттеджный посёлок Вёшки-Заречье Карта всех событий

Более восьми часов продолжалась спецоперация в поселке Вешки-Заречье городского округа Мытищи, где в элитном доме забаррикадировался и отстреливался 61-летний Владимир Барданов. Несмотря на все уговоры родственников и силовиков, мужчина так и не сдался правоохранителям. Что известно о стрелке и как проходила спецоперация по захвату — в материале «Вечерней Москвы».

Что известно о стрелке

Информация о Владимире Барданове противоречива. Одно время он занимался бизнесом, но организацию, где мужчина был соучредителем, ликвидировали в 2003 году. Некоторые жители поселка называли его отставным военным, «полковником», однако официального подтверждения этой информации нет.

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Известно, что Барданов был судим за кражу часов еще в советские годы, а уже во времена Новой России находился в федеральном розыске по подозрению в краже и мошенничестве. Кроме того, у него была задолженность по налогам в размере более 140 тысяч рублей.

По словам соседей, жил мужчина прямо «как барин», но в целом был хорошим человеком. В его собственности находились несколько легковых иномарок и мотоциклов, а также квартира в «сталинке» на Кутузовском проспекте.

Также Барданов, судя по всему, был большим любителем оружия. На него зарегистрированы три охотничьих карабина — МА-136, Anschutz и Blaser Р93, охотничье ружье МЦ-109, охотничья винтовка с нарезным стволом и пистолет Grand Power T10.

Впрочем, местные жители, с которыми удалось пообщаться журналисту «ВМ», были этой информации не очень удивлены. По их словам, в поселке довольно много людей с богатым прошлым и далеко не все из них чисты перед законом.

В доме находилось несколько человек

Что из зарегистрированного арсенала и в каких объемах применялось в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов, досконально неизвестно. По неподтвержденной информации, в доме Барданова находился целый арсенал незарегистрированного оружия. Именно эту информацию пришли утром проверять полицейские.

Как сообщала журналистам начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в этот момент в доме находились еще несколько человек: жена Барданова, его дочь (ее зовут Елена — прим. «ВМ») с двумя малолетними детьми 4 и 8 лет, а также двое помощников по хозяйству — мужчина и женщина. Именно во время визита силовиков мужчина открыл огонь.

— Его супруга и помощники по хозяйству самостоятельно покинули дом, а дочь с внуками вывели сотрудники правоохранительных органов, — рассказывала представитель ведомства.

Чуть позже дочь пыталась снова проникнуть к дому, но ее не пустили сотрудники ДПС, перекрывшие все основные подходы к месту ЧП. Ближе к 12 часам в поселок были стянуты силовики, включая спецподразделения Росгвардии, и два бронетранспортера.

Выкуривали гранатометом

Примерно в 14:30 в доме взорвались две гранаты, повалил черный дым. Издалека доносилась канонада. Как объяснили отставные военные, находившиеся рядом, это не всегда были звуки выстрелов из автоматического оружия: взрывались патроны. Тем не менее доходило и до прямого столкновения со спецназом, в стопу был ранен один солдат.

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

В СМИ периодически появлялась информация о задержании мужчины, но она так и не подтвердилась. С Бардановым пытались вступить в переговоры родственники, через громкоговоритель с ним беседовал даже его сын, но все это не увенчалось успехом. Сдаваться стрелок не стал, подорвав лестницу, ведущую на второй этаж собственного дома.

Ближе к 19 часам спецподразделениям пришлось применить гранатометы с термобарическими боеприпасами. В доме возник пожар, во время которого, судя по всему, мужчина погиб. На место прибыли скорая и МЧС.

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Парализованная жизнь поселка

Помимо того что злоумышленник доставил много проблем правоохранительным органам, из-за спецоперации значительная часть поселка фактически превратилась в зону боевых действий. Некоторые жители целый день не могли попасть в свои дома. Одними из таких стали Павел Потехин со своей женой и двумя детьми.

— Мы с женой и детьми с утра не можем попасть домой, причем живем в противоположной стороне от дома, где забаррикадировался стрелок. Но все понимаем, поскольку есть открытые пространства, где существует риск подхватить шальную пулю. Я как охотник понимаю, что они улетают на 2–3 километра. Надеялись, что все закончится. Уже и старшего ребенка забрали из садика, — рассказал местный житель в 17 часов.

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

При этом лично со стрелявшим он знаком не был. Отношения в поселке, отметил мужчина, между соседями нельзя назвать очень уж близкими. В лучшем случае люди могут поздороваться на улице.

До сих пор точно неизвестно, что подвигло мытищенского стрелка, как его уже окрестили СМИ, оказать столь ярое сопротивление силовикам. В мотивах будут разбираться следователи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

Связаться с родственниками мужчины «Вечерней Москве» не удалось. Его супруга не стала разговаривать с корреспондентом издания.

Видео: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Читайте также: Прокуратура взяла на контроль расследование дела в отношении стрелка из Мытищ