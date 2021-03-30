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Прокуратура взяла на контроль расследование дела в отношении стрелка из Мытищ
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Прокуратура взяла на контроль расследование дела в отношении стрелка из Мытищ

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Вёшки Карта всех событий

Прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела в отношении стрелка из Мытищ. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что на место происшествия выехал мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев. Он выполняет поручение прокурора Московской области Сергея Забатурина.

Напомним, во вторник, 30 марта, сотрудники ФСБ и МВД пришли в частный дом к Владимиру Барданову для проверки поступившей информации о незаконном хранении оружия хозяином домовладения. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Жители поселка Вешки, где уже более 6 часов продолжается спецоперация, жалуются, что не могут попасть в свои дома из-за устроившего стрельбу мужчины в Мытищах.

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