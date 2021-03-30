Жители не могут попасть в свои дома из-за устроившего стрельбу мужчины в Мытищах

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Вёшки Карта всех событий

Житель поселка Вешки, где уже более 6 часов продолжается стрельба, Павел Потехин рассказал о ситуации в поселении.

У Потехина двое детей. По его словам, он с семьей не может попасть домой из-за оцепления территории в связи с задержанием злоумышленника.

— Мы с женой и детьми с утра не можем попасть домой, причем живем в противоположной стороне от этого дома. Все понимаем. Так как есть открытое пространство, существует риск подхватить шальную пулю. Я, как охотник, понимаю, что они улетают на 2-3 километра, — сказал житель поселка.

Потехин добавил, что сейчас вместе с семьей пытается попасть домой в обход. Мужчина пояснил, что лично не был знаком со стрелком, но знает, что тот жил «как барин». Житель Вешек уточнил, что люди в поселке живут замкнуто и, в лучшем случае здороваются.

Видео: instagram/tikitak

Ранее сообщалось, что во вторник, 30 марта к Владимиру Барданову приехали силовики, чтобы опросить по делу о незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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