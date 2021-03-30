Взрывы и выстрелы: стрелок из Мытищ продолжает держать оборону

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Вёшки Карта всех событий

Взрывы прогремели в районе спецоперации по задержанию мужчины, который открыл стрельбу по полицейским в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы» во вторник, 30 марта.

По его данным, со стороны дома стрелка слышны череда взрывов, а также стрельба. Корреспондент «ВМ» уточнил, что прогремело как минимум шесть взрывов. К месту случившегося подъехали две машины скорой помощи.

Ранее представитель МВД России по Московской области заявила, что в доме злоумышленника нет заложников, все его родственники покинули жилье до начала спецоперации.

Видео: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Ранее сообщалось, что мужчина в Мытищах открыл стрельбу из окна своего дома после того, как к нему пришли силовики. Его собирались проверить на незаконный оборот оружия. Мужчина начал стрелять и бросил две гранаты. Оцепление дома длится несколько часов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее по теме:

«Хороший человек»: соседи рассказали о стрелке из Мытищ

Раскрыты подробности с места задержания стрелка из Мытищ

Федеральный розыск и «привод»: что известно о личности стрелка из Мытищ