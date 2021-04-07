Запах жженой резины и угроза обрушения: что известно о крупном пожаре в Люберцах

Фото: twitter.com/emercom_press

Россия, Московская область, Люберцы, Проектируемый проезд № 4296, 8 Карта всех событий

Вечером 7 апреля в Люберцах загорелся склад с бытовой химией. Пожар оказался настолько крупным, что к его ликвидации пришлось привлекать специальный поезд. «Вечерняя Москва» собрала всю самую главную информацию о ЧП на данный момент.

Спасатели получили сигнал о происшествии в среду вечером, в 17:51. По данным подмосковного главка МЧС, пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров произошел в здании по адресу Проектируемый проезд 4296, дом № 8. В экстренных службах уточнили, что огонь охватил помещение, которое является административным и частично складским. В нем хранились бытовая химия и спортинвентарь. Само здание при этом имеет комбинированную этажность — от трех до восьми этажей.

Менее чем через час пламя охватило пять тысяч «квадратов» территории, после чего пожару был присвоен третий (повышенный) ранг из пяти возможных. Ликвидацию угрозы осложняют сильный ветер и высокая пожарная загрузка: находившиеся внутри склада предметы оказались легковоспламеняющимися.

Видео: Telegram / MSK

Угроза обрушения

Несмотря на то что возгорание прибыли устранять свыше 80 человек и 20 единиц спецтехники, а также пожарный поезд, огонь продолжил бушевать и вскоре распространился на шесть тысяч квадратных метров. Спасатели допустили, что здание может обрушиться.

Запах гари и жженой резины

Помимо прочего, неподалеку от места происшествия была развернута лаборатория, где замеряют воздух на предмет повышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. По последним данным, с составом воздуха все в порядке.

Как сообщается на официальном интернет-портале администрации городского округа Люберцы, роста концентраций загрязняющих веществ в воздухе не отмечается. Превышений предельно допустимых концентраций также не зафиксировано.

Однако, как пишут местные жители в социальных сетях, в некоторых районах города ощущается стойкий запах гари.

В свою очередь, в департаменте природопользования отметили, что метеорологические условия способствуют эффективному рассеиванию загрязняющих веществ. Накопления вредных примесей в приземном слое атмосферы не ожидается.

Локализация и пострадавшие

В 21:15 пожар удалось локализовать, уточнили в региональном управлении МЧС. Информация о пострадавших не поступала.

«Вечерняя Москва» следит за развитием событий

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