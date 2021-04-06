Стали известны подробности возгорания возле станции «Красный строитель» в Москве

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Россия, Москва, Ступинский проезд, вл1 Карта всех событий

Возле станции «Красный строитель» произошло возгорание утеплителя. Его смогли потушить до прибытия пожарных. Об этом во вторник, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

По данным ведомства, возгорание утеплителя произошло во владении № 1 в Ступинском проезде.

— Происходило возгорание утеплителя на площади десять квадратных метров. Его ликвидировали до прибытия спасателей, — уточнили «ВМ» в пресс-службе.

Ранее «ВМ» писала, что очевидцы наблюдали столб черного дыма в Чертанове рядом с домом 7 на улице Дорожной.

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