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Стали известны подробности возгорания возле станции «Красный строитель» в Москве
Фото: Telegram / Москва с Огоньком

Стали известны подробности возгорания возле станции «Красный строитель» в Москве

Ростислав Зубков

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Ступинский проезд, вл1 Карта всех событий

Возле станции «Красный строитель» произошло возгорание утеплителя. Его смогли потушить до прибытия пожарных. Об этом во вторник, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

По данным ведомства, возгорание утеплителя произошло во владении № 1 в Ступинском проезде.

— Происходило возгорание утеплителя на площади десять квадратных метров. Его ликвидировали до прибытия спасателей, — уточнили «ВМ» в пресс-службе.

Ранее «ВМ» писала, что очевидцы наблюдали столб черного дыма в Чертанове рядом с домом 7 на улице Дорожной.

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МЧСвозгораниепожар
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