Мужчина избил и столкнул на рельсы молодого человека в московском метро
Полиция задержала мужчину, который избил и столкнул на рельсы пассажира на станции метро «Сокольники» в Москве. Об этом «Вечерней Москве» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 6 апреля.
Злоумышленник спровоцировал конфликт с молодым человеком на станции «Сокольники». В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил пассажира, а затем столкнул его на рельсы.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно помогли подняться мужчине на платформу до прибытия поезда. Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
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