Мужчина избил и столкнул на рельсы молодого человека в московском метро

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, метро Сокольники Карта всех событий

Полиция задержала мужчину, который избил и столкнул на рельсы пассажира на станции метро «Сокольники» в Москве. Об этом «Вечерней Москве» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 6 апреля.

Злоумышленник спровоцировал конфликт с молодым человеком на станции «Сокольники». В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил пассажира, а затем столкнул его на рельсы.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно помогли подняться мужчине на платформу до прибытия поезда. Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан.

Видео: mvdmedia.ru

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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