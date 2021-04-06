Полиция проверяет ТЦ по Москве и области после сообщений о «минировании»

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

Полиция получила сообщения об угрозе «минирования» в семи торговых центрах Москвы и Подмосковья. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Информация поступила днем во вторник, 6 апреля. По словам источника, первый торговый центр находится на 14-м километре МКАД в Котельниках, второй — на юге Москвы. Кроме того, поступили сообщения о минировании в пяти торговых центрах в Коломне, Мытищах, Красногорске, Химках и Реутове.

Ранее сообщалось, что двое мужчин были найдены мертвыми в доме на западе Москвы.

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