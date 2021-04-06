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Сотрудникам строительной фирмы задолжали 12 миллионов рублей
Фото: АГН Москва

Сотрудникам строительной фирмы задолжали 12 миллионов рублей

Анастасия Волоснова

Происшествия

Руководство строительной компании задолжало сотрудникам зарплату на общую сумму 12 миллионов рублей. По факту произошедшего Следком возбудил уголовное дело. Об этом во вторник, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по городу Юлия Иванова.

Уголовное дело возбудили после полной невыплаты зарплаты более 100 сотрудникам в течение двух месяцев. При этом, по предварительным данным, финансовая возможность на то имелась. Общая сумма задолженности оценивается в 12 миллионов рублей.

В настоящее время Следком устанавливает точное число сотрудников, перед которыми имеется задолженность по заработной плате.

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