Сотрудникам строительной фирмы задолжали 12 миллионов рублей

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Руководство строительной компании задолжало сотрудникам зарплату на общую сумму 12 миллионов рублей. По факту произошедшего Следком возбудил уголовное дело. Об этом во вторник, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по городу Юлия Иванова.

Уголовное дело возбудили после полной невыплаты зарплаты более 100 сотрудникам в течение двух месяцев. При этом, по предварительным данным, финансовая возможность на то имелась. Общая сумма задолженности оценивается в 12 миллионов рублей.

В настоящее время Следком устанавливает точное число сотрудников, перед которыми имеется задолженность по заработной плате.

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