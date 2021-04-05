СК начал проверку информации о попытках захвата квартир соседями в Москве

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Следственный комитет начал проверку информации о рейдерском захвате квартир в столице. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по городу Юлия Иванова.

— По фактам, изложенным в новостном сюжете федерального канала, следственными органами ГСУ СК РФ по Москве организовано проведение доследственных проверок, — рассказала Иванова.

По ее словам, после смерти мужа пожилой москвички его доля в квартире досталась детям от первого брака. Известно, что они продали свою часть жилья. Затем появились так называемые профессиональные соседи, принуждающие женщину к продаже оставшейся части квартиры. Другая женщина вынуждена жить с детьми у своих знакомых, так как после развода ее бывший супруг продал свою долю мужчине из Ижевска. Последний заселился в квартиру и всеми силами пытается выжить оттуда женщину, создавая невыносимые условия для жизни.

На данный момент следствие проводит проверку информации. После установления всех фактов будет принято соответствующее решение, пишет агентство городских новостей «Москва».

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