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«Рейдерский захват»: вдовец Легкоступовой поменял замки в квартире певицы
Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

«Рейдерский захват»: вдовец Легкоступовой поменял замки в квартире певицы

Ксения Монахова

Звезды

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов вступил в права на наследство, согласно которому ему принадлежит 1/4 часть квартиры покойной жены. После получения свидетельства он поменял замки в жилье и перестал пускать родных звезды внутрь.

Адвокат семьи Легкоступовых Сергей Жорин отметил, что никто не ожидал такого поступка от Фирсова. По его словам, ключи имеются у дочери певицы Анетты, поэтому супруг покойной должен был предупредить ее о проникновении в квартиру. Фирсов утверждает, что ему срочно понадобились какие-то вещи, однако в это никто не верит.

— Родные певицы, конечно, в шоке, но они не станут уподобляться ему. Вскрывать дверь и ломать замки можно бесконечно, так можно сломать и всю квартиру. Фирсов говорит, что живет на одной четвертой площади, но по факту он занимает все пространство, — поведал Жорин.

Он подчеркнул, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестные выносили вещи из квартиры Легкоступовой в день, когда Фирсов прислал туда своего сына. Также на момент проникновения в жилье супруг певицы не оформил соответствующие бумаги на переход права собственности.

— Безусловно, мы будем реагировать на все эти безобразия в установленном законом порядке. Фирсов, по сути, уже раскрыл свое лицо. Представляя себя миллионером, покупающим шубы и бриллианты, он занял эту квартиру так, что его действия стали напоминать рейдерский захват, — рассказал Жорин в интервью «Телепрограмме».

По его словам, Фирсов утверждает, что ему не на что жить.

Напомним, Валентина Легкоступова умерла в августе 2020 года. Причиной смерти артистки стала черепно-мозговая травма. Родственники певицы винят в трагедии Фирсова, который, по их мнению, мог избивать супругу.

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