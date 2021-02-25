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Вдовец Легкоступовой объяснил причину притязаний на квартиру певицы
Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Вдовец Легкоступовой объяснил причину притязаний на квартиру певицы

Татьяна Плотникова

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Яхтсмен Юрий Фирсов заявил, что на законных основаниях проживает в квартире своей жены, певицы Валентины Легкоступовой, которая скончалась в августе 2020 года.

По словам Фирсова, он имеет право на одну четвертую квартиры. Остальные части поделены между матерью Легкоступовой и двумя ее детьми.

Заменить замки на входной двери Фирсову, по его утверждению, пришлось потому, что его ключи от квартиры «были похищены», причем вдовец Легкоступовой обвиняет в этом дочь певицы.

Юрий Фирсов утверждает, что не чинит препятствий другим собственникам жилья в реализации прав на квартиру. Однако он настаивает на том, чтобы ему вернули деньги, вложенные в благоустройство помещения.

— Я вложил деньги, чтобы квартиру оживить. Здесь было отключено электричество, не было воды, тек кран, были долги порядка 81 тысячи рублей. Я порядка 120 потратил только на то, чтобы здесь жить, — заявил Фирсов.

Вдовец Легкоступовой подчеркивает, что не собирается постоянно жить в данной квартире, она «будет продаваться».

— Будет у них клиент хоть завтра — пожалуйста, пусть приводят, показывают, платят мне часть того, что я потратил на то, чтобы привести в порядок квартиру, — цитирует Фирсова «Пятый канал».

Напомним, Валентина Легкоступова умерла в августе 2020 года. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Родственники певицы винят в трагедии Фирсова, который, по их мнению, мог избивать артистку.

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наследствоквартираВалентина Легкоступова
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