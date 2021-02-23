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«Никаких баррикад!»: вдовец Легкоступовой объяснил «оккупацию» квартиры певицы
Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

«Никаких баррикад!»: вдовец Легкоступовой объяснил «оккупацию» квартиры певицы

Руслан Давлетшин

Звезды
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Текстильщики Карта всех событий

Последний муж певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов отрицает сообщения СМИ о том, что он забаррикадировался и никого не впускает в квартиру своей покойной жены.

— У меня никаких баррикад! Я официально вступил в наследство 15 февраля 2021 года и живу на одной четвертой части, которая мне принадлежит по закону. Живу на диванчике, комнату Матвея [сына артистки] не открываю. Что значит забаррикадировался? Это очередной вброс со стороны адвоката Сергея Жорина. Пусть приезжает и уезжает кто хочет. Я открываю всем по звонку, — заявил Фирсов в беседе с «Вечерней Москвой».

Более того, по словам вдовца Легкоступовой, он сам оплатил все долги по ЖКХ, свету и привел квартиру в порядок, заменил замки. Ему обошлось это в 105 тысяч рублей. Между тем после смерти певицы, говорит он, из дома пропали его деньги и документы, которые пришлось потом восстанавливать.

— Когда я приехал, тут был полный бардак после того, как здесь побывали Анетта Бриль (дочь певицы — прим. «ВМ»), Следственный комитет и так далее. Например, был порошок для снятия отпечатков пальцев, его декларировали как кровь в квартире. Я все это отмывал. Мне нотариус сказал, что я могу абсолютно законно врезать свой замок, так как «в Москве вам негде жить, хватит мыкаться по гостиницам», — добавил Фирсов.

Он отметил, что со стороны родственников певицы было бы проще вернуть ему те ключи, которые ему давала сама Валентина Легкоступова. Но бывшая семья не считает нужным с ним общаться.

Ранее телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на адвоката Жорина сообщил, что Фирсов сразу после вступления в наследство «фактически оккупировал квартиру» скончавшейся певицы, сменив замки.

Валентина Легкоступова, известная по исполнению песни «Ягода-малина», скончалась 14 августа 2020 года от черепно-мозговой травмы. Ходили слухи, что перед смертью артистка была избита. При этом, как отмечает Фирсов, несмотря на подозрения родственников покойной, к нему со стороны следственных органов претензий нет.

Расследование обстоятельств смерти звезды продолжается, как и борьба за ее наследство.

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