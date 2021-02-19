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«Хочу вернуть свою собственность»: вдовец Легкоступовой заявил, что остался без жилья
Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

«Хочу вернуть свою собственность»: вдовец Легкоступовой заявил, что остался без жилья

Никита Абрамов

Звезды

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов вступил в наследство. Он утверждает, что из квартиры, где он проживал с супругой, пропали 30 тысяч евро и драгоценности, подаренные им.

— Размыли в общей наследственной массе 30 тысяч евро, которые мне принадлежали. Я всего лишь хочу вернуть свою собственность, — рассказал Фирсов.

На данный момент мужчина не может занять жилплощадь, которая принадлежит ему после смерти певицы. Ему приходится жить в гостиницах.

— Некрасиво, когда тебя оставляют бомжом на улице, — пожаловался вдовец Легкоступовой.

Фирсов надеется, что, несмотря на разногласия с детьми своей покойной супруги, Анеттой и Матвеем, он сможет достичь с ними компромисса, поделился мужчина в телепередаче «Прямой эфир».

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наследствосупругВалентина Легкоступова
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