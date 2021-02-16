Второй муж певицы Валентины Легкоступовой заявил права на наследство

Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Алексей Григорьев, второй муж скончавшейся в августе 2020 года певицы Валентины Легкоступовой, решил заявить права на наследство исполнительницы. Он намерен завладеть полагающейся после недавнего развода долей имущества.

— Он подал иск в суд о разделе совместно нажитого в браке с Валентиной Легкоступовой имущества. По закону это возможно, так как не истек срок давности, установленный на три года после развода, — рассказал адвокат дочери певицы Анетты Бриль Сергей Жорин.

Ранее на наследство претендовали только дочь и вдовец певицы Юрий Фирсов.

Анетта считает, что Григорьев заинтересовался одним из загородных домов, купленных во время совместного проживания с Легкоступовой, пишет StarHit.

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