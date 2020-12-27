Адвокат Легкоступовой назвал общую стоимость активов певицы

Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Общая стоимость активов заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой, которая скончалась в августе 2020 года, насчитывает не более 10 миллионов рублей. Об этом 27 декабря рассказал адвокат певицы Сергей Жорин.

По его словам, информация о 100-миллионном наследстве артистки является ложной. Жорин отмечает, что имущество Легкоступовой состоит из квартиры в районе Текстильщики в Москве стоимостью не более 10 миллионов рублей, а также загородного дома, который оценивается в сумму около четырех миллионов рублей.

— Но за вычетом кредитных обязательств певицы остается до 10 миллионов рублей. Она проживала когда-то в квартире в Каретном Ряду в центре столицы, но данная собственность на момент ее смерти ей не принадлежала, однако могла быть ошибочно посчитана журналистами, — рассказал Сергей Жорин.

Адвокат добавил, что самым ценным для семьи артистки является память о ней, однако эта интеллектуальная собственность, в том числе ее песни, не представляет особой материально ценности, передает ТАСС.

Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа в возрасте 54 лет после госпитализации с отеком мозга. Певицу похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище в Москве. В церемонии прощания приняли участие родственники, друзья и поклонники певицы.

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