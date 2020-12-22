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«От всей страны!»: Наталья Штурм дала пощечину вдовцу Валентины Легкоступовой
Наталья Штурм рассказала о своем поступке подписчикам / Фото: instagram.com/nataliashturm

«От всей страны!»: Наталья Штурм дала пощечину вдовцу Валентины Легкоступовой

Юлия Курганова

Звезды

Артистка Наталья Штурм никогда не скрывала неприязни к вдовцу певицы Валентины Легкоступовой. Она много раз говорила, что яхтсмен Юрий Фирсов причастен к смерти знаменитой исполнительницы. На съемках программы «Пусть говорят» Штурм не стала сдерживать себя и дала пощечину мужчине.

Певица сначала нападала на вдовца на словах, утверждая, что он специально искал более выгодную партию для женитьбы, а сейчас, после смерти супруги пиарится на ее имени. В частности, пишет нелицеприятные вещи о ней и лжет о ее «развязном» образе жизни.

После слов Фирсова о том, что он надеется получить наследство Легкоступовой и рассчитывает оформить право собственности на ее песни, Штурм кинулась к оппоненту.

— Я от всей страны вам дам сейчас по роже, — пригрозила сначала вдовцу артистка.

Охрана попыталась остановить Штурм, но она продолжала бросаться на мужчину. Но Фирсов разрешил знаменитости поступить так, как она хочет, и получил пощечину.

Своим поступком певица позже поделилась с подписчиками в соцсети Instagram.

Большинство фанатов Штурм одобрили ее поведение и высказали ей свою поддержку.

«После того, как вы вмазали Фирсову, я вас зауважала! Молодец!»; «Штурм взяла на штурм!»; «Какой неприятный мужчина! Наташа, все правильно сделала!» — написали пользователи.

Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа в возрасте 54 лет после госпитализации с отеком мозга. Певицу похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище в Москве. В церемонии прощания приняли участие родственники, друзья и поклонники певицы.

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