Дочь Легкоступовой оценила передачу проверки о гибели матери на контроль главе СКР

Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Дочь заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой Анет Бриль очень обрадовалась, узнав, что доследственную проверку по факту смерти ее матери взял под личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Как рассказал адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы семьи Легкоступовой, Анет Бриль, получив известие о новом шаге в установлении обстоятельств кончины матери, расплакалась. Юрист объяснил, что это крайне важно для девушки, так как «очевидно, что есть доказательства насильственной смерти Валентины».

— Анет Бриль очень рада и не сомневается, что обстоятельства смерти будут установлены, — цитирует Жорина ТАСС.

Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа в возрасте 54 лет после госпитализации с отеком мозга. Певицу похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище в Москве. В церемонии прощания приняли участие родственники, друзья и поклонники певицы.

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