Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дочь Легкоступовой оценила передачу проверки о гибели матери на контроль главе СКР
Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Дочь Легкоступовой оценила передачу проверки о гибели матери на контроль главе СКР

Татьяна Плотникова

Звезды

Дочь заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой Анет Бриль очень обрадовалась, узнав, что доследственную проверку по факту смерти ее матери взял под личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Как рассказал адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы семьи Легкоступовой, Анет Бриль, получив известие о новом шаге в установлении обстоятельств кончины матери, расплакалась. Юрист объяснил, что это крайне важно для девушки, так как «очевидно, что есть доказательства насильственной смерти Валентины».

— Анет Бриль очень рада и не сомневается, что обстоятельства смерти будут установлены, — цитирует Жорина ТАСС.

Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа в возрасте 54 лет после госпитализации с отеком мозга. Певицу похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище в Москве. В церемонии прощания приняли участие родственники, друзья и поклонники певицы.

Читайте также: «Следы крови»: адвокат рассказал о новых уликах, найденных в квартире Легкоступовой

дети звездСледственный комитет РФАлександр Бастрыкин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Когда даже Путину не до шуток

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Русская мафия угрожает миру

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

В тыквенном супе нашли расизм

Ирина Ирбитская
Ирина Ирбитская

Цифровая столица страны

Андрей Павлов
Андрей Павлов

Кризис пережили благодаря льготам

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цвет настроения — белый

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Спасите меня от себя, наденьте маску

Все мнения
О проекте