Площадь пожара на складе в Люберцах возросла до 5000 квадратных метров

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Люберцы, Проектируемый проезд № 4296, 8 Карта всех событий

Площадь возгорания в складском помещении в Люберцах возросла до 5000 квадратных метров. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 7 апреля.

Отмечается, что пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.

Напомним, ранее «ВМ» писала, что пожар произошел по адресу Проектируемый проезд 4296, дом 8. По словам источника издания, горящее помещение частично является административным и частично складским. В нем хранится бытовая химия и спорт-инвентарь.

Видео: Telegram / MSK

В МЧС по Московской области подтвердили информацию о возгорании. Пожарные выехали на место происшествия.

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