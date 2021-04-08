Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Скончался на 81-м году жизни олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Виктор Куренцов
Фото: РИА Новости

Скончался на 81-м году жизни олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Виктор Куренцов

Иван Юминов

Спорт

В возрасте 80 лет умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Виктор Куренцов. Об этом рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в среду, 7 апреля.

— Скончался Виктор Григорьевич Куренцов. Буквально на днях он отметил 80-летие. И такое печальное известие. Мои соболезнования родным и близким. Вечная память, — сообщил он на своей странице в Instagram.

Спортсмен являлся почетным гражданином Одинцовского района.

СПРАВКА «ВМ»

Виктор Куренцов родился в 1941 году. Он чемпион Олимпийских игр 1968 года, шестикратный чемпион мира, а также семикратный чемпион Европы. За свою карьеру получил около 150 золотых наград и установил 26 мировых рекордов.

смертьОдинцовотяжелая атлетика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строители бьют рекорды

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Ищу дачу и мужика в придачу

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Каким будет 43-й Московский кинофестиваль

Сергей Доля
Сергей Доля

Кажется, пора валить... в Ижевск

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Отпустите его, я сама виновата»: почему оправдание агрессора больше не работает

Все мнения
О проекте
Читайте нас в