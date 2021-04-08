Скончался на 81-м году жизни олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Виктор Куренцов

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В возрасте 80 лет умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Виктор Куренцов. Об этом рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в среду, 7 апреля.

— Скончался Виктор Григорьевич Куренцов. Буквально на днях он отметил 80-летие. И такое печальное известие. Мои соболезнования родным и близким. Вечная память, — сообщил он на своей странице в Instagram.

Спортсмен являлся почетным гражданином Одинцовского района.

СПРАВКА «ВМ»

Виктор Куренцов родился в 1941 году. Он чемпион Олимпийских игр 1968 года, шестикратный чемпион мира, а также семикратный чемпион Европы. За свою карьеру получил около 150 золотых наград и установил 26 мировых рекордов.