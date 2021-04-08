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Места для станций велопроката определит голосование
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Места для станций велопроката определит голосование

Юлия Зыкина

Общество

Год назад в Можайском районе появилась велосипедная дорожка. Однако она совсем не пользуется популярностью у жителей, и на ней редко встретишь катающихся на велосипеде или самокате жителей.

— С муниципальным депутатом Игорем Чуриным мы сделали большой круг на самокатах, проехав и станцию Рабочий поселок, и Сетунь, встретили только двух велосипедистов и ни одной станции проката. У людей должен быть равномерный доступ к услугам. Почему в других районах есть, а здесь нет? Раз организовали такую дорожку, необходимо обеспечить ее инфраструктурой, — считает Попов. По его словам, чтобы жители воспринимали обновления как благо и пользу, необходимо все доделывать до конца.

— Сейчас велосипед или самокат — скорее способ передвижения, а не развлечение или спорт. Здорово же взять напрокат самокат на улице Гришина и доехать до ближайшей станции МЦД. Это быстро и удобно. Поэтому я планирую обратиться в Мосгортранс, чтобы в районе появилось хотя бы 4–5 станций проката, две из которых установят возле станций МЦД Рабочий поселок и Сетунь. Другие точки жители выберут голосованием, — пояснил журналист.

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