Сбывшаяся мечта студентки Баяны

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Киргизская диаспора столицы в сотрудничестве с посольством Республики Кыргызстан провели в Москве первый конкурс красоты. Побороться за корону победительницы из разных городов России приехали 14 уроженок Кыргызстана. А досталась она 20-летней студентке из Москвы Баяне Бактыбек-кызы.

— В Москву мы с семьей переехали всего год назад, — говорит стеснительная обладательница короны и титула «Мисс Кыргызстан в России», третьекурсница Финансово-экономического техникума Баяна.— Мои родители — работящие люди, папа по профессии сварщик, мама всю жизнь работала портнихой. У двух старших сестер уже свои семьи, и они живут отдельно. А мы с младшим братом живем с родителями.

О короне и победе в конкурсе красоты девушка из киргизского села Саргат могла только мечтать. И до конца не верила, что ее желание стать самой красивой киргизкой в России может исполнится.

— У меня были серьезные конкурентки, — отмечает Баяна.— Это иАлтынай Борукчиева из Кемерова, которая учится в мединституте, и Роза Ганиева, изучающая иностранные языки, и другие, не менее красивые италантливые девушки.

Но корона победительницы все же досталась Баяне.

— Для меня это огромная радость, ведь я хочу покорять мировые подиумы, выступать на престижных площадках, стать известной моделью, как любимые мною Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер. Хочу изучать иностранные языки, знакомиться с обычаями и бытом других народов, путешествовать по миру. Иногда мне кажется, что я могла бы стать и актрисой, как Таттыбуу Тургунбаева. Или популярной телев едущей, как Ассоль Молдокматова. Ассоль еще и дизайнер, общественный деятель, академик Евразийской телеакадемии и председатель жюри конкурса. Именно она надела на меня корону, и я считаю это хорошим знаком.

Теперь Баяну ждет участие в конкурсе «Мировая красавица— 2021».

—За один год моя жизнь очень изменилась. Приехав в Москву, я получила новые возможности и уверенность, что мои мечты осуществятся, — говорит красавица. — Здесь очень поддерживают мигрантов, помогают развиваться, идти вперед. И здесь я верю, что смогу достичь своих целей.