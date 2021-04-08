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Зонд OSIRIS-REx последний раз сблизился с астероидом Бенну
Кадр из фильма Астероид: последний час планеты

Зонд OSIRIS-REx последний раз сблизился с астероидом Бенну

Никита Абрамов

Наука

Межпланетный зонд OSIRIS-REx совершил последнее сближение с астероидом Бенну, после чего начал путь в сторону Земли. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщила пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

— Во время этого пролета мы собрали более четырех тысяч мегабайт научных данных. Сейчас Бенну находится на расстоянии в 297 миллионов километров от Земли, и поэтому передача этой информации займет у нас несколько недель, так как скорость передачи данных составляет всего 412 килобит в секунду, — говорится в сообщении NASA.

Зонд покинет орбиту астероида в мае, после того как передаст все полученные данные.

Напомним, Бенну — астероид диаметром около полукилометра. Ученые полагают, что на нем присутствует органика, что делает Бенну поистине интересным объектом для ученых: ведь «разобрав» небесное тело, они смогут разобраться в происхождении Солнечной системы. Астероид, образовавшийся задолго до Земли и «хранившийся» все это время в вакууме, назвали настоящей находкой для желающих выяснить состав первичного строительного материала мира.

Читайте также: НАСА попросило пользователей Сети помочь обнаружить валуны на астероиде

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