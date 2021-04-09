Муж королевы Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет

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Скончался муж королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп. Об этом сообщили в Букингемском дворце в пятницу, 9 апреля, в своем Twitter-аккаунте.

Принц Филипп умер в возрасте 99 лет.

— С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского, — говорится в сообщении.

Причины смерти принца Филиппа не уточняются.

СПРАВКА «ВМ»

Герцог Эдинбургский Филипп родился 10 июня 1921 года. Окончив Королевский военно-морской колледж в Дартмуте в звании мичмана, он прошел на Военно-морском флоте всю Вторую мировую войну. Еще в колледже принц Филипп познакомился с принцессой Елизаветой, с которой обвенчался 20 ноября 1947 года. В 1952 Елизавета II взошла на престол, а принц посвятил себя службе королевской семье. Он выполнял все необходимые благотворительные и церемониальные обязанности.