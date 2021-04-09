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Психотерапевт объяснил, почему людям сложно прийти в себя после удаленки
Фото: pixabay.com

Психотерапевт объяснил, почему людям сложно прийти в себя после удаленки

Елена Фролова

Общество

Традиционные взгляды людей на способы общения, постановку общих целей и контроль над происходящим были нарушены из-за длительной самоизоляции. Как результат, многие жалуются на так называемую пандемическую усталость. Об этом рассказал врач-психотерапевт, член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов.

— Пациенты говорят, что испытывают апатию и постоянную грусть. Такие настроения порождает пандемическая усталость, потому что человек перестает видеть перспективы дальнейшего развития в непривычном для себя формате вне коллектива, — пояснил Кумов.

Среди причин этого он обозначил потерю контроля над происходящим, отсутствие привычного понимания рабочего процесса и трудности с оперативной перестройкой в той или иной ситуации из-за малого объема информации.

Как подчеркнул эксперт, круг общения с коллегами у человека сужается. Это влияет на уверенность человека в собственной работе, развивает его страхи и дискомфорт. Привычный контроль над происходящим не позволяет вернуть даже гибридный формат работы, когда сотрудник приезжает с определенной периодичностью в офис, отмечает Nation News. Немало значимой проблемой работника на удаленке является низкая самодисциплина. Это означает, что человек может откладывать дела на потом, затягивать с решением важных вопросов, что приводит к другим более значимым проблемам.

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