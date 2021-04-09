Организатора притона для занятия проституцией задержали на юго-востоке Москвы

Фото: Иван Петров / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Братиславская Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали 39-летнюю приезжую женщину, которая организовала на юго-востоке Москвы притон для занятия проституцией. Об этом в пятницу, 9 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Притон удалось найти после получения сигнала о том, что на Братиславской улице за деньги оказываются услуги интимного характера в помещении, которое оборудовано под гостиницу.

Стражи порядка задержали на месте приезжую женщину, которая выполняла роль администратора. В нежилом помещении с вывеской «Гостиница» были обнаружены пять комнат для оказания интимных услуг. Там же находились две приезжие девушки в возрасте 21 года и 25 лет.

Как отмечается в сообщении, по данному факту возбудили дело по статье «Организация занятия проституцией». Организатора притона отпустили под обязательство о явке. В отношении работающих там девушек правоохранители составили протоколы об административном правонарушении по статье «Занятие проституцией».

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