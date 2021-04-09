Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Организатора притона для занятия проституцией задержали на юго-востоке Москвы
Фото: Иван Петров / Вечерняя Москва

Организатора притона для занятия проституцией задержали на юго-востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, метро Братиславская Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали 39-летнюю приезжую женщину, которая организовала на юго-востоке Москвы притон для занятия проституцией. Об этом в пятницу, 9 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Притон удалось найти после получения сигнала о том, что на Братиславской улице за деньги оказываются услуги интимного характера в помещении, которое оборудовано под гостиницу.

Стражи порядка задержали на месте приезжую женщину, которая выполняла роль администратора. В нежилом помещении с вывеской «Гостиница» были обнаружены пять комнат для оказания интимных услуг. Там же находились две приезжие девушки в возрасте 21 года и 25 лет.

Как отмечается в сообщении, по данному факту возбудили дело по статье «Организация занятия проституцией». Организатора притона отпустили под обязательство о явке. В отношении работающих там девушек правоохранители составили протоколы об административном правонарушении по статье «Занятие проституцией».

Читайте также: Мужчину, который спрыгнул на пути в столичном метро, могут оштрафовать

уголовное делоборьба с проституциейполиция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому выгодна борьба со стариками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: инструкция для начинающих

Все мнения
О проекте
Читайте нас в