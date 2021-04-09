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Мужчину, который спрыгнул на пути в столичном метро, могут оштрафовать
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мужчину, который спрыгнул на пути в столичном метро, могут оштрафовать

Иван Юминов

Происшествия

Пассажиру, который спрыгнул на пути в московском метро, придется возместить ущерб, если суд решит, что он сделал это умышленно. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 9 апреля.

— Мы не знаем, что толкнуло человека на такой поступок, и не будем выкладывать это видео. Причину и то, специально ли человек прыгнул, будет определять суд, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось о том, что человек упал на рельсы в метро на Арбатско-Покровской линии.

Читайте также: Новые остановки появятся на некоторых автобусных маршрутах в Москве

Департамент транспорта Москвыпадение пассажира на рельсысуд
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