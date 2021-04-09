Человек упал на рельсы в метро на Арбатско-Покровской линии

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, метро Киевская Карта всех событий

Человек оказался на путях между станциями метро Арбатско-Покровской линии. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

По данным пресс-службы ведомства, движение поездов между станциями «Киевская» и «Молодежная» было остановлено из-за человека на путях.

На данный момент движение подземного транспорта вводится в график. Информация о состоянии здоровья человека уточняется.

Ранее «ВМ» писала, что на станции Московского метрополитена «Красносельская» спасатель оказал помощь девушке, которая упала на рельсы. Мужчина спрыгнул вниз и провел ее в начало путей, где дождался сотрудников полиции и метрополитена.

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