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Мужчина упал на рельсы на станции метро «Проспект Мира»
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Мужчина упал на рельсы на станции метро «Проспект Мира»

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, метро Проспект Мира Карта всех событий

Мужчина упал на рельсы на станции столичного метрополитена «Проспект Мира». Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в пресс-службе полиции московского метро.

Уточняется, что горожанин упал на рельсы по собственной неосторожности. Мужчине помогли забраться на платформу. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает, передает ТАСС.

Ранее в столичном метро на Люблинско-Дмитровской линии увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути.

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