Мужчина упал на рельсы на станции метро «Проспект Мира»

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, метро Проспект Мира Карта всех событий

Мужчина упал на рельсы на станции столичного метрополитена «Проспект Мира». Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в пресс-службе полиции московского метро.

Уточняется, что горожанин упал на рельсы по собственной неосторожности. Мужчине помогли забраться на платформу. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает, передает ТАСС.

Ранее в столичном метро на Люблинско-Дмитровской линии увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути.

Читайте также: Электричка насмерть сбила 14-летнюю девочку в районе станции Лось