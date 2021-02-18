Мужчина упал на рельсы на станции метро «Проспект Мира»
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Мужчина упал на рельсы на станции столичного метрополитена «Проспект Мира». Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в пресс-службе полиции московского метро.
Уточняется, что горожанин упал на рельсы по собственной неосторожности. Мужчине помогли забраться на платформу. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает, передает ТАСС.
Ранее в столичном метро на Люблинско-Дмитровской линии увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути.
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