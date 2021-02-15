Электричка насмерть сбила 14-летнюю девочку в районе станции «Лось»

/ Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Ярославское направление Московской железной дороги, платформа Лось Карта всех событий

Девушка-подросток погибла под колесами электрички в районе железнодорожной станции «Лось». Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе управления транспортной полиции ЦФО.

Инцидент произошел около станции «Лось» Ярославского направления. По факту гибели 14-летней девочки специалисты начали доследственную проверку. На месте происшествия на данный момент работает полиция, обстоятельства случившегося уточняются.

Родителей призвали контролировать местонахождение детей и проводить с ними разъяснительные беседы о недопустимости нарушения правил поведения на железнодорожных станциях, передает ТАСС.

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