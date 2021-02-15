Поезда на Горьковском направлении МЖД задерживаются из-за инцидента с пассажиром

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Горьковское направление Московской железной дороги, станция Железнодорожная Карта всех событий

Электрички на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за инцидента с пассажиром. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе магистрали.

Уточняется, то ЧП произошло на станции Железнодорожная. Человек переходил дорогу в неположенном месте перед идущим поездом, после чего был травмирован. Электричка продолжила движение после оказания пострадавшему медицинской помощи.

Специалисты принимают необходимые меры, чтобы ввести поезда в график, передает ТАСС.

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