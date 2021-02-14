Поезд насмерть сбил мужчину на Горьковском направлении МЖД

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мужчина погиб под колесами поезда возле станции Купавна в Московской области на Горьковском направлении МЖД. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО в воскресенье,14 февраля.

Отмечается, что поезд следовал из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург.

— Смертельно травмирован неизвестный мужчина, — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что на месте ЧС работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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