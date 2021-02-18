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Движение на участке Люблинско-Дмитровской линии метро перекрыли из-за человека на пути
Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

Движение на участке Люблинско-Дмитровской линии метро перекрыли из-за человека на пути

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район ПечатникиКарта всех событий

В столичном метро на Люблинско-Дмитровской линии увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в четверг, 18 февраля.

— От станции «Чкаловская» до станции «Печатники» нет движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении.

В дептрансе уточнили, что в обратном направлении поезда курсируют с увеличенными интервалами.

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